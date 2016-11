RTL II 20:15 bis 21:15 Dokusoap Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Weihnachtsfieber D 2016 2016-11-28 00:15 Neu Merken Seit der Traumhochzeit von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind einige Monate vergangen und es geht turbulent weiter im Leben der kleinen Familie. Daniela und Lucas haben alle Hände voll zu tun, um das große Familienweihnachtsfest vorzubereiten und das steht wieder komplett unter Danielas Motto "Mehr ist mehr". Vom Geschenke-Shopping über die Deko-Organisation bis hin zur Suche nach der schönsten Weihnachtskapelle - das Promipaar erlebt jede Menge Überraschungen und auch Töchterchen Sophia hält ihre Eltern auf Trab. Lucas schmiedet darüber hinaus musikalische Pläne für das Familienevent. Schließlich darf die Musik nicht zu kurz kommen, wenn Familie Katzenberger-Cordalis Weihnachten feiert. Bereits bevor der Weihnachtstrubel losgeht, brechen Daniela und Lucas zu einer ganz besonderen Reise auf. In Rom nehmen sie als Frischvermählte an einer Generalaudienz des Papstes teil - ein ganz besonderes Erlebnis und eine passende Einstimmung auf die schönste Zeit des Jahres. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Weihnachtsfieber