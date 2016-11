RTL II 12:00 bis 13:00 Dokusoap Family Stories Wasser ist mein Element! (2) D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die 63-jährige Elvira ist eine passionierte Taucherin und kaum noch aus dem Wasser zu bekommen. Ihr Mann Jürgen hat die Nase voll und heckt einen Plan aus: Ein erholsames Wochenende ohne Wasser mit Elviras Schwester Erika soll für Abwechslung sorgen. Doch das ist so gar nicht nach dem Geschmack der aktiven Wasserratte und heimlich steuert Elvira das Wohnmobil an einen See. Dort will Elvira ihre jüngere Schwester für das Tauchen begeistern. Doch es kommt zu einem Streit mit ungeahnten Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories