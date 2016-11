RTL II 05:55 bis 06:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Bräutigamschau / Pferde aus Stahl D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Renate beauftragt Sandy Winterfeld und Milan Djuric, um vier Online-Bekanntschaften, die sie demnächst daten will, zu überprüfen. Die Privatdetektive sollen herausfinden, ob die Männer bei ihren Profilangaben gelogen haben. Das Ermittlerduo nimmt die Kandidaten unter die Lupe und die beiden stellen fest, dass sich in den Singlebörsen tatsächlich die buntesten Vögel herumtreiben. Schaffen sie es dennoch den Richtigen für Renate zu finden? Auch Henk braucht die Hilfe der Privatdetektive. Bei dem Harley-Davidson-Customizer wurde eingebrochen und mehrere umgebaute Maschinen im Wert von 200.000 Euro wurden geklaut. Da es sich um vorbestellte Motorräder handelt, müssen sie dringend wiedergefunden werden. Michael Falkenberg und Ulf Hermann, ein alter Kumpel von Carsten, übernehmen den Fall. Das Ermittlerduo muss die wertvollen Unikate ausfindig machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz