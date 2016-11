RTL 02:40 bis 03:30 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Flirt mit dem Tod CDN, USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Catherine lernt in einer Bar den charmanten Anwalt Adam Novak kennen und lässt sich von ihm zu einem Drink einladen. Doch als Novak immer zudringlicher wird, beendet Catherine den Flirt. Wenig später erhält sie einen Anruf von Grissom: Man hat die Leiche von Alice Granger gefunden, die aus nächster Nähe erschossen wurde. In ihrer Handtasche entdeckt man eine Streichholzschachtel aus dem Highball. Genau in dieser Bar war auch Catherine zugegen. Alices Bruder Douglas glaubt, dass ihr Ex-Freund Jeff Simon Alice auf dem Gewissen hat. Er habe Alice verfolgt und belästigt, seit sie mit ihm Schluss gemacht hat. Von den Ermittlern befragt, gibt dieser zwar zu, in der Mordnacht vor dem Highball gewesen zu sein, behauptet jedoch, Alice sei zu einem Mann ins Auto gestiegen, dessen Beschreibung genau auf Adam Novak passt. Als man eine weitere, nach demselben Schema ermordete junge Frau findet und in der Nähe der Leiche eine Keycard von Novak entdeckt, zieht sich die Schlinge um Novaks Hals immer enger. Doch dann tauchen neue Beweise auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) George Eads (Nick Stokes) Jorjan Fox (Sara Sidle) Alan Rosenberg (Adam Novak) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Kenneth Fink Drehbuch: Areanne Lloyd Kamera: David Stockton Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12

