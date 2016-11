RTL 20:15 bis 21:15 Show Wer wird Millionär? D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Millionenfrage bei Jauch: Holt Jutta Tegeler-Mehl (67) aus Eltville heute bei "Wer wird Millionär?" die Million? Die ehemalige Westfalenmeisterin im Autorennen beantwortete in der letzten Sendung 14. Fragen richtig und steht bei 500.000 Euro. Als Überhangskandidatin bekommt sie am Montag von Günther Jauch die 80. Millionenfrage gestellt. Vom Gewinn möchte sie u.a. einen Trecker für ihren Ehemann kaufen und verreisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Günther Jauch Originaltitel: Wer wird Millionär?