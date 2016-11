ProSieben 03:10 bis 03:25 Comedyserie My Boys Gefährliche Freundin USA 2009 16:9 Merken Kenny ist immer noch fieberhaft auf der Suche nach einem Bassisten für seine Band. Andy springt kurzerhand ein, doch es dauert nicht lange, bis Kenny ihn wieder rausschmeißt. Stephanie hält ein Managementseminar für Beziehungskrisen ab. Sie engagiert Mike, damit die Damen an ihm üben können, wie man sich seines Lebenspartners entledigt. Indes leidet Brendan unter Gwendolyn, die ihn mit Haut und Haaren fressen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jordana Spiro (P.J. Franklin) Kyle Howard (Bobby Newman) Reid Scott (Brendan Dorff) Michael Bunin (Kenny Morittori) Jamie Kaler (Mike Callahan) Jim Gaffigan (Andy Franklin) Kellee Stewart (Stephanie Layne) Originaltitel: My Boys Regie: Arlene Sanford Drehbuch: Adrian Wenner Kamera: Mark Doering-Powell Musik: Ed Alton Altersempfehlung: ab 16

