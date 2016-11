RTL NITRO 18:05 bis 18:35 Comedyserie M*A*S*H Immer einen Schritt voraus USA 1973 2016-11-29 14:05 Live TV Merken Phil Walkers Dienstzeit neigt sich dem Ende. In zwei Wochen darf er endlich nach Hause. Allerdings hat er sich während des Krieges in eine Koreanerin verliebt, die ein Kind von ihm erwartet. Ob er sie mit in die Vereinigten Staaten nehmen darf, wird an höherer Stelle entschieden. Als Lt. Willis sich vor Ort ein Bild von den beiden machen will, lassen Trapper und Hawkeye nichts unversucht, Phil zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Hawkeye Pierce) Wayne Rogers (Trapper John) McLean Stevenson (Henry Blake) Loretta Swit (Hot Lips) Larry Linville (Major Franklin Marion Burns) Gary Burghoff (Corporal Walter Eugene O'Reilly) Corinne Camacho (Lt. Regina Hopkins) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: William Wiard Drehbuch: Carl Kleinschmitt, Larry Gelbart, Laurence Marks, W.C. Heinz, Richard Hooker, Ring Lardner Jr.