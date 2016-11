RTL NITRO 12:00 bis 12:50 Actionserie Walker, Texas Ranger Psycho-Killer USA 1993 Live TV Merken Woodrow Wilton wurde des Mordes an 15 Frauen für schuldig befunden und soll hingerichtet werden. Walker hat Zweifel an seiner Schuld, doch Wilton selbst hat sich zu den Gräueltaten bekannt. In letzter Minute erhalten die Ranger jedoch einen Tipp. Der wahre Mörder soll Leon Muncie heißen und auf freiem Fuß sein. Muncie ist in der Tat ein äußerst undurchschaubarer und unheimlicher Kerl. Doch es mangelt an Beweisen, um einen Vollstreckungsaufschub durchzusetzen. Die Texas Ranger vermuten, dass Muncie Wilton durch Psychoterror zu einem falschen Geständnis gezwungen hat. Bei der Durchsuchung von Muncies Haus machen sie eine grausige Entdeckung. Können sie noch verhindern, dass ein Unschuldiger hingerichtet wird? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Alissa Alban (Sandra Wilton) Jamie Austin (Paramedic) Leo Burmester (Woodrow Jonathan Wilton) Don Fischer (Leon Muncie) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Preece Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Charles Holland Kamera: Frank Raymond Musik: Christopher Franke