RTL NITRO 09:05 bis 09:45 Krimiserie Leverage Folge: 34 Fremde Federn USA 2010 HDTV Dem Geschwisterpaar Shane und Kaye Lynn Gold liegt die Musik im Blut. Gemeinsam schreiben sie Songs für Mitchell Kirkwood, den Produzenten und Chef eines Musiklabels. Doch dieser prellt sie nicht nur um ihr Geld, er stiehlt ihnen auch noch die Rechte an ihren eigenen Texten und hält die Masterbänder für ihr erstes, eigenes Album unter Verschluss. Die Geschwister suchen heimlich Rat bei einem Anwalt, doch Kirkwood kommt dahinter, taucht mit seinen zwei Bodyguards auf und macht kurzen Prozess: Seine Kumpanen fallen über Shane her und brechen ihm die Hand, so dass er womöglich nie wieder Gitarre spielen kann. Kaye Lynn wendet sich verzweifelt an Nate und sein Team. Der gefallene Country-Star Kirkwood hatte zu seiner aktiven Zeit nur einen einzigen Hit und wie sich herausstellt, war auch der von einem anderen Musiker geklaut, der kurz darauf unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Hat es das Leverage-Team etwa mit einem Mörder zu tun? Eliot muss dieses Mal als Lockvogel herhalten. Er verkörpert den aufstrebenden Country-Sänger Kenneth Crane, der in Kirkwoods Stammkneipe einen Auftritt hat und dabei eine Komposition von Kaye Lynn zum Besten gibt. Was Nate bei seinem Plan jedoch nicht bedacht hat: Kenneth Crane wird über Nacht zum Superstar und Eliot wird fortan von einer Horde Teenager verfolgt. Sophie spielt die Vertreterin eines großen Musikstudios, die Interesse daran hat, die Rechte an dem Song zu kaufen. Doch Kirkwood wittert seine Chance auf einen Nummer-Eins-Hit. Er lädt Kenneth Crane in sein Studio ein, um den Song dort einzuspielen. Hardison, verkleidet als exzentrischer Rapper, soll ihm dabei helfen, während Parker den Tresor mit den Masterbändern knackt. Doch plötzlich wird dem Leverage-Team bewusst: Kirkwood möchte mit dem Lied selbst die Charts erobern und erhofft sich dadurch sein langersehntes Comeback. Ist das etwa Eliots Todesurteil? Schauspieler: Timothy Hutton (Nathan Ford) Christian Kane (Eliot Spencer) Aldis Hodge (Alec Hardison) Beth Riesgraf (Parker) Gina Bellman (Sophie Devereaux) John Schneider (Mitchell Kirkwood) Alona Tal (Kaye Lynn Gold) Originaltitel: Leverage Regie: Jonathan Frakes Drehbuch: M. Scott Veach Kamera: David Connell Musik: Joseph LoDuca Altersempfehlung: ab 16