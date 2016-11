VOX 23:15 bis 00:15 SciFi-Serie Humans Das Erwachen USA, GB, S 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Hobb hat Fred nicht wie gefordert getötet, sondern gerettet. Er erzählt Fred, dass er von dem Bewusstseins-Programm weiß, das David in ihm und den anderen Synths versteckt hat. Fred kann entkommen und kontaktiert Leo. Niska versteckt sich derweil weiterhin bei George und hilft ihm, Odi zu reparieren. Laura erzählt Mattie, dass Tom ihr kleiner Bruder war, der durch einen Autounfall umgekommen ist und dass ihre Mutter sie dafür verantwortlich gemacht hat. Als sie gemeinsam nach Hause fahren, kommt in Anita plötzlich für einen kurzen Moment Mia zum Vorschein. Sie erzählt Laura und Mattie, dass ihre Persönlichkeit noch existiert und von Anita unterdrückt und gelöscht wird. Mattie kontaktiert Leo, dem es tatsächlich gelingt, Mia zurückzuholen. Unterdessen sorgt sich Joe um seine Familie und informiert die Polizei über Leo und Max. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sope Dirisu (Fred) Danny Webb (Hobb) Katherine Parkinson (Laura Hawkins) Gemma Chan (Anita / Mia) Lucy Carless (Mattie Hawkins) Theo Stevenson (Toby Hawkins) Pixie Davies (Sophie Hawkins) Originaltitel: Humans Regie: Lewis Arnold Drehbuch: Sam Vincent, Jonathan Brackley Kamera: David Rom Musik: Cristobal Tapia de Veer Altersempfehlung: ab 16