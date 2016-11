VOX 22:10 bis 23:15 SciFi-Serie Humans Ex Machina USA, GB, S 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach Niskas "Amoklauf" im Smash Club wird sie von der Polizei gesucht. Um sie zu schützen, schickt Leo sie zu George. George offenbart Niska seine Vergangenheit und erklärt seine Einstellung gegenüber der Synth-Technologie. Mattie fährt derweil mit Anita zu Leo und Max. Dort wollen sie versuchen, Mias Persönlichkeit zu finden. Ihr Bewusstsein scheint jedoch überschrieben worden zu sein und Leo resigniert. Doch Mattie findet etwas anderes heraus: Jemand hat bei Anita den Erwachsenen-Modus angewandt. Karen hat eine wichtige Spur auf der Suche nach Niska entdeckt, denn sie weiß, dass sie sich als Mensch tarnt. Hobbs und seine Ermittler haben mittlerweile ebenfalls herausgefunden, dass David Elster, Leo's Vater, ein Bewusstseinsprogramm in den modifizierten Synths versteckt hat. Um die Sicherheit der Bevölkerung nicht zu gefährden, ist es ihre oberste Priorität, diese Synths zu zerstören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Aris (Robert) Emily Berrington (Niska) Stephen Boxer (Dr. David Elster) Nigel Boyle (Rickie) Ruth Bradley (DI Karen Voss) Nikolaos Brahimllari (Hobbs Guard) Lucy Carless (Mattie Hawkins) Originaltitel: Humans Regie: Lewis Arnold Drehbuch: Emily Ballou Kamera: David Rom Musik: Cristobal Tapia de Veer Altersempfehlung: ab 16