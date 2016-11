VOX 20:15 bis 21:10 Serien Club der roten Bänder Koma D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Hugo steht vor seiner bislang größten Herausforderung: Er möchte einem Mädchen von der Kinderstation helfen, das ins Koma gefallen ist - so wie ihm auch seine Freunde damals geholfen hatten wieder aufzuwachen. Doch wie kann er überhaupt Zugang zu dem Mädchen finden? Hugo unternimmt eine waghalsige Aktion und bringt sich selbst in große Gefahr. Jonas bekommt unerwarteten Besuch von einem Clubmitglied, das ihn überzeugen will, sich endlich untersuchen zu lassen. Bleibt Jonas stur? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Oliver Schultz (Leo) Damian Hardung (Jonas) Ivo Kortlang (Toni) Timur Bartels (Alex) Nick Julius Schuck (Hugo) Luise Befort (Emma) Originaltitel: Club der roten Bänder Regie: Richard Huber, Felix Binder, Andreas Menk, Sabine Bernardi Drehbuch: Arne Nolting, Jan-Martin Scharf