Heute geht es um die folgenden Fälle: Podenco-Mix 'Hutsch': Podenco-Mix "Hutsch" ist seit mehreren Wochen müde, bewegungsfaul und fiebrig. Sein Frauchen wünscht sich, dass Neurologe Dr. Henning Schenk herausfindet, was ihrem Liebling fehlt. Der Oberarzt untersucht "Hutsch" gründlich. Scheinbar hat der Rüde Schmerzen in vielen Gelenken. Was werden die weiteren Untersuchungen ergeben? Europäische Kurzhaaar-Katze 'Co': Die Europäische Kurzhaar-Katze "Co" hat es schlimm erwischt. Vor einigen Wochen wurde die herrenlose Katze verwahrlost aufgefunden. Bei der ersten Untersuchung in der Tierklinik wurde festgestellt, dass "Co" an der ansteckender Katzenleukose leidet und hat zudem einen riesigen Polypen im Ohr hat. Bisher wurde "Co" nur mit Medikamenten behandelt, um ihren Allgemeinzustand zu stärken. Heute soll bei "Co" nun der Polyp von Klinikleiterin Uta Rönneburg entfernt werden kann. Ob alles gut geht? American Stafford-Mix 'Sancho': Der American Stafford-Mischling "Sancho" hat sich vor zwei Wochen beim Ball spielen an der Schulter verletzt und wurde zur Sicherheit von seinem Frauchen erstmal zu Stubenarrest verdonnert. Leider hat sich "Sanchos" Gesundheitszustand bisher nicht gebessert. Dr. Friedrich Müller versucht heute, den Wildfang zu untersuchen und eine genauere Diagnose zu stellen. Kein leichtes Unterfangen, denn "Sancho" ist durch den Stubenarrest voller Energie und kaum zu bändigen... Meerschweinchen 'Millie': Meerschweinen "Millie" ist sechs Jahre alt und hat Herzprobleme. Sie ist schnell schlapp und ihr liebevoller Besitzer ist krank vor Sorge. Jetzt hofft er, dass Klinikleiter Dr. Dirk Remien seinem Schatz schnell wieder auf die Beine helfen kann. Der untersucht das kleine Meerschweinchen sofort und hat leider keine guten Nachrichten...