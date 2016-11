RTL Passion 20:15 bis 21:10 Serien Outlander Reise ins Ungewisse USA 2016 2016-11-28 23:25 Merken Als Claire aufwacht, ist sie plötzlich zurück im Jahr 1948 in Craigh Na Dun, wo ihre Zeitreise begann. In ihren alten Kleidern und mit den Gedanken bei der Schlacht von Culloden, glaubt sie verrückt geworden zu sein und landet im Krankenhaus von Inverness. Zwei Jahre nach ihrem Verschwinden findet Frank nur schwer Zugang zu ihr. Claire beschließt, sich an die einzige Vertraute zu wenden, die Haushälterin von Revernd Wakefield. Doch auch die rät ihr, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich ganz auf die Gegenwart zu konzentrieren, inklusive ihrer Schwangerschaft. Claire erzählt Frank dennoch von ihrer Reise, der aggressiven Begegnung mit Black Jack Randall und der Hochzeit mit Jamie Fraser, dem Vater ihres noch ungeborenen Kindes. Nachdem er sich zunächst verzweifelt und frustriert von ihr abwendet, ändert er seine Meinung und will von nun an die Vaterrolle für das Ungeborene übernehmen. Im Jahr 1745 kommen Jamie und Claire gerade in Frankreich an und versuchen den Verlauf der Geschichte zu verändern. Sie wollen Prince Charles Stuart von seinen Plänen abhalten, den britischen Thron herauszufordern. Ihr Ziel ist es, den Jacobitenaufstand und somit den Niedergang der Highland-Kultur zu verhindern, bevor Prinz Charles nach Schottland aufbricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitriona Balfe (Claire Randall Fraser) Sam Heughan (Jamie Fraser) Tobias Menzies (Frank Randall / Jack Randall) Rosie Day (Mary Hawkins) James Conner Ferguson (Patagonia 1) Luke Oscar Ford (French Peruvian Brothel Customer) Ryan Gilks (King's Guard) Originaltitel: Outlander Regie: Metin Hüseyin Drehbuch: Ronald D. Moore Kamera: Stephen McNutt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16