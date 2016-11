RTL Passion 18:00 bis 18:45 Comedyserie Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Herr Ober! Mein Happy End ist kalt! D 2010 Merken Wieder einmal hat Dr. Gretchen Haase einen langen Kampf hinter sich. Den Kampf um Liebe. Erstaunlicherweise ist dieses Mal klar, um wen es sich handelt. Doch während sie weiß, was sie fühlt, ist ihr Angebeteter nicht in der Lage, sich zur Liebe zu bekennen. Gretchen nimmt pro forma die Schuld auf sich und trifft eine Entscheidung, die bedeuten würde, dass sie alles zurücklassen müsste, das ihr lieb und teuer ist. Unterdessen fällt die Kindergärtnerin Frau Schnippel vom Baum und wird im Elisabethkrankenhaus herzlich behandelt. Nur nicht von Marc. Denn der kennt sie noch von früher und es scheint ihm unangenehm zu sein, dass seine alte Kindergärtnerin sich immer noch ein bisschen um ihn sorgt. Gab es ein Geheimnis in Marcs Kindheit? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diana Amft (Gretchen Haase) Florian David Fitz (Dr. Marc Meier) Kai Schumann (Dr. Mehdi Kaan) Peter Prager (Prof. Dr. Franz Haase) Ursela Monn (Bärbel Haase) Annette Strasser (Schwester Sabine) Laura Osswald (Schwester Gabi) Originaltitel: Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Regie: Sophie Allet-Coche, Franziska Meyer-Price Drehbuch: Bora Dagtekin Kamera: Stefan Unterberger Musik: Biber Gullatz Altersempfehlung: ab 12