RTL Passion 15:05 bis 15:30 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-11-28 Die Gang hält sich an Valentins Plan und versetzt die Schillerallee mit einem gezielten Ablenkungsmanöver in den Ausnahmezustand. Ihr Plan ist erfolgreich und auch Benedikt lässt sich aus der Wohnung locken, sodass Valentin und Mario 80.000 Euro aus seinem Safe klauen können. Doch gerade als sie abhauen wollen, werden sie von Valentins Vater überrascht und verfolgt. Als dieser den maskierten Dieben hinterher hetzt, sieht er nur eine Chance, um sie nicht entkommen zu lassen. Till bekommt als verfrühtes Geburtstagsgeschenk von Noah ein Bild, das ihre kleine Familie glücklich vereint zeigt. Die Aussicht auf einen Geburtstag ohne Eva und Noah verdeutlicht Till noch einmal schmerzhaft, wie sehr ihm seine Familie fehlt. Als Paco, Rufus und Malte ihn dann auch noch zum verabredeten Männerabend versetzen, geht er, auf der Suche nach Gesellschaft, ins Schiller und findet in Ute eine Freundin, die gerne bereit ist, mit ihm in seinen Geburtstag hineinzufeiern. Als Bambi ohne Sina ein Geburtstagsgeschenk für Amelie besorgen muss, weil Sina in der Uni aufgehalten wurde, tut er sich zum Shopping mit Ute zusammen, die auf der Suche nach einem Geschenk für Till ist. Wie immer kann sich Bambi beim Geschenke kaufen für seine Tochter nicht zurückhalten. Als Amelie vor Aufregung wegen ihres Geburtstags am Abend nicht schlafen kann, bekommt sie schon eine kleine Vorfeier. Doch Sina und Bambi staunen nicht schlecht über Amelies ganz speziellen Geburtstagswunsch. Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns