RTL Passion 11:50 bis 12:15 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2016-11-28 03:00 Simone und Richard erkennen erschüttert, dass sie Jessica für Jenny gehalten haben. Jessica ist irritiert über ihre Ähnlichkeit mit Marians Ex-Freundin. Zwar kann Marian ihre unguten Gefühle zunächst zerstreuen, doch dann sieht Jessica Bilder von Jenny und kommt zu dem Schluss, dass sie für Marian nur ein Ersatz ist. Annette ist krank und daher bietet Tom ihr an, im Imbiss auszuhelfen, was Annette mit ein wenig Skepsis annimmt. Tom kreiert in seiner Schicht bald eine neue Sauce, die bei der Kundschaft auch sehr gut ankommt, doch als er später mit Übelkeit ins Loft kommt, fürchtet Annette, dass Tom ihre Kundschaft eine Lebensmittelvergiftung verpasst hat. Ben verdrängt seine heimlichen Zweifel an seiner Ehe und steht zu seiner Entscheidung für Isabelle. Als er mitbekommt, wie sehr seine Nähe Isabelles Genesung fördert, gerät er ins Nachdenken. Ihm wird klar, dass er Nägel mit Köpfen machen muss und zieht wieder ins gemeinsame Schlafzimmer ein. Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Klaus Knoesel Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser