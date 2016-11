RTL Passion 08:55 bis 09:20 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-11-28 15:30 Merken Als Christoph klar wird, wie Jenny und Deniz an die Halle in Duisburg gekommen sind, stellt er Jenny zur Rede. Doch die fühlt sich im Recht und lässt Christoph auflaufen, was diesen nicht wirklich überrascht - dafür umso mehr, dass sich ausgerechnet Deniz auf Jennys unfaire Methoden einlässt. Er nimmt sich Deniz zur Brust und macht ihm klar, dass es ab jetzt mit der friedlichen Koexistenz zwischen Zentrum und Pumpwerk vorbei sei... Obwohl Michelle Ronny die kalte Schulter zeigt, ist dieser wild entschlossen, Michelles Herz für sich zu gewinnen. Als er Leo kennenlernt, nutzt Ronny sofort die Gelegenheit, sich Tipps im Umgang mit Michelle zu holen. Voller Enthusiasmus befolgt Ronny Leos Rat und hat damit scheinbar Erfolg... Iva und Marie gelingt es, sich vor Renate rauszureden und unbehelligt die Villa zu verlassen - mit Jennys Laptop. Tatsächlich findet Marie das Sex-Video darauf und sie kann es löschen. Marie glaubt schon, dass der Alptraum endlich vorbei ist. Doch schnell wird sie von Jenny eines Besseren belehrt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt