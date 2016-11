RTL Passion 06:00 bis 06:25 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 Merken Romy versucht ihren Vater wieder aufzubauen, nachdem er in einem Anflug von Verzweiflung seinen Roman gelöscht hat. René kann die verlorenen Dateien zum Glück wieder herstellen, und gemeinsam mit seiner Schwester kann er seinen Vater überzeugen, seinen Roman zu beenden. Die beiden kümmern sich rührend um ihn, während die rund um die Uhr arbeitende Ariane von der Schreibblockade ihres Mannes nichts mitbekommt. Svenja lebt sich immer weiter in der Schillerallee ein und findet bei Björn und René Anschluss. Rolf verfolgt jeden ihrer Schritte weiterhin mit Misstrauen und versucht, auch Utes und Tills Argwohn zu wecken. Utes Skepsis wächst tatsächlich, aber Till fühlt sich durch Rolfs ständige Sticheleien gegen Svenja angegriffen. Während er sich beim Laufen abreagiert, gibt Rolf nicht auf: Er findet Svenjas Verhalten merkwürdig genug, um ihr zu folgen und macht eine erstaunliche Entdeckung. Anna fasst sich ein Herz und geht zu Ole, um mit ihm über Gefühle zu reden. Dabei findet sie heraus, dass Ole auch etwas für sie zu empfinden scheint und schöpft Hoffnung. Ole ist bereit, weiter mit ihr an ihrem Filmprojekt zu arbeiten, und sie verabreden sich zu diesem Zweck in der Schule. Doch Anna wartet vergeblich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics