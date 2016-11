Super RTL 20:15 bis 21:10 Krimiserie Lie To Me Duell mit dem Teufel USA 2010 Stereo HDTV Merken Dr. Cal Lightman wird von seiner ehemaligen Freundin und Studienkollegin, der Professorin Helen Dezekis, gebeten, in einem ihrer Seminare einen Gastvortrag über seine Methoden zu halten. Ein Student, Martin Walker, fällt nach dem Vortrag durch seine kritischen Fragen an Cal auf, sodass Cal ihn auswählt, als Versuchskaninchen bei einer Probe seines Könnens mitzuwirken. Zur Überraschung von Gillian und Helen liegt Cal jedoch mit seiner Interpretation der Gesichtsausdrücke von Martin falsch. Während Martins Kommilitonen amüsiert über den Ausgang des Experiments sind, macht Cal sich große Sorgen. Er glaubt, dass Martin nicht nur ein Verhältnis mit Helen hat, sondern auch dass er ein psychotischer Killer ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Roth (Dr. Cal Lightman) Kelli Williams (Dr. Gillian Foster) Brendan Hines (Eli Loker) Monica Raymund (Ria Torres) Hayley McFarland (Emily Lightman) Mekhi Phifer (Agent Ben Reynolds) Jason Dohring (Martin Walker) Originaltitel: Lie to Me Regie: Vahan Moosekian Drehbuch: David Ehrman, Ethan Drogin Kamera: Jerry Sidell Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12