Super RTL 14:55 bis 15:15 Trickserie Coop gegen Kat "Lasst die Spiele beginnen" CDN 2008 Stereo HDTV Das darf doch wohl nicht wahr sein! Coops kleine Schwester Millie hat einen streunenden Kater aufgegriffen und mit nach Hause gebracht. Coop kommt das Tier vom ersten Augenblick an nicht geheuer vor. Dringend hofft er, dass es genauso plötzlich wieder verschwindet, wie es aufgetaucht ist. Doch Coops Wunsch bleibt unerhört. Nachdem niemand den Kater zu vermissen scheint und ein Besitzer nicht auszumachen ist, wird Kat zum neuen Mitglied der Familie. Coop ist sich sicher, dass Kat etwas im Schilde führt und zwar nichts Gutes, wenn er auch keine Ahnung hat was. Mr. Kat wiederum weiß, dass Coop etwas ahnt und will auf jeden Fall verhindern, dass seine Identität aufgedeckt wird. Beide wären einander zu gerne los und so beginnen sie sich gegenseitig das Leben möglichst schwer zu machen. Schauspieler: Erin Mathews (Coop Burtonburger) Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier Drehbuch: Louise Moon Altersempfehlung: ab 6