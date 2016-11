Super RTL 09:00 bis 09:10 Trickserie Die Oktonauten Folge: 67 Die Oktonauten und die Feuerfische GB, IRL, USA 2013 Stereo HDTV Live TV Merken Käpt'n Barnius und Peso entdecken ein Feuerfisch-Pärchen, das in diesen Breitengraden überhaupt nichts zu suchen hat. Da sie hier keine natürlichen Feinde haben, könnten sie sich ungehindert vermehren und das ökologische Gleichgewicht durcheinanderbringen. Deshalb bieten die Oktonauten Lily und Louie an, sie wieder nach Hause zu bringen. Doch vorher müssen sie einige Vorkehrungen getroffen werden, da Feuerfische nicht nur sehr verfressen sind, sondern auch extrem giftige stachlige Flossen haben. Und so machen sie sich mit dem Oktopod auf die lange Reise in den Pazifik... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Octonauts Regie: Darragh O'Connell