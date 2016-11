RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Die Versuchung D 1997 Stereo Merken Lollo geht es endlich wieder besser. Der Grund dafür ist ihre Verliebtheit in Pfarrer Maximilian Ahrens. Mutz versucht Lollo die Chancenlosigkeit dieser Liebe begreiflich zu machen, doch Lollo ignoriert die Warnungen und stellt dem Pfarrer weiter nach. Im Rahmen der Renovierungsarbeiten an der Kapelle kommen Lollo und Maximilian einander näher. Der Pfarrer lässt sich dazu hinreißen, Lollo zu küssen. Er erkennt jedoch sofort danach, dass seine Gefühle für Lollo mit seinem Gelübde unvereinbar sind. Maximilian sieht sich nun vor der schweren Aufgabe, Lollo die Wahrheit zu sagen, ohne sie erneut in tiefe Depressionen zu stürzen. Juttas Mutter Elisabeth ist die Beziehung ihrer Tochter zu Ulrich Lohmann nach wie vor ein Dorn im Auge, und sie versucht alles, um die beiden auseinanderzubringen. Ihr Versuch, auch Silke dafür einzuspannen, schlägt fehl. Schließlich kommt es zu einem so ernsthaften Streit zwischen Mutter und Tochter, dass die Beziehung endgültig zu zerbrechen droht. Walter wartet immer noch auf die 100.000 Mark, die Mona ihr nach der Verurteilung durch Uschi schuldet. Schließlich zeigt Mona sich einsichtig und beauftragt ihre Assistentin Mandy, die während der Haftstrafe ihrer Chefin die Geschäfte führt, Walter das Geld bei deren nächstem Freigang auszuhändigen. Doch es scheint, als hintergehe Mandy ihre Chefin... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Barbara Freier ("Uschi" König) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Claudia Loerding (Jutta Adler) Annette Frier (Vivien "Vivi" Andrascheck) Franziska Matthus (Dr. Evelyn Kaltenbach) Christine Schuberth (Jeanette Bergdorfer) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Bodo Schwarz, Dagmar von Chappuis Drehbuch: Peter Balke Kamera: Zbynek Dario Sedo, Gert Stallmann