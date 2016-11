RTL Plus 21:00 bis 21:50 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Dann eben mit Gewalt D 1999 Stereo Merken Dr. Stefan Frank trifft bei einem Bankbesuch einen Bekannten wieder, den Polizisten Henry Schwarz. Doch bevor die beiden ihr angefangenes Gespräch vertiefen können, wird die Filiale plötzlich von zwei Bankräubern überfallen. Als die Gangster das Feuer eröffnen, zieht Schwarz seine Dienstpistole und verletzt einer der Bankräuber schwer - aber auch Schwarz selbst muss seinen Mut mit einer lebensgefährlichen Verwundung bezahlen. Dr. Frank nimmt die Erstversorgung der beiden Verletzten vor und stellt zu seinem Erstaunen fest, dass es sich bei dem Räuber um eine junge Frau handelt. In der Zwischenzeit hat Henrys Partner, Kommissar Hanfstingel, der vor der Bank gewartet hatte, das SEK mobilisiert, das unverzüglich das Gebäude stürmt und dabei den zweiten Bankräuber tödlich verletzt. Henry Schwarz und die verletzte Bankräuberin werden in die Waldner-Klinik eingeliefert, wo Dr. Frank und Dr. Reinhardt Henry Schwarz die Kugel aus dem Bauch operieren. Von Miriam Hatzke, der Bankräuberin, erfährt Dr. Frank, dass sie Aids hat und das Geld für die Versorgung ihrer kleinen Tochter Daniela gebraucht hat. Daniela lebt bei Miriams Schwester Karin, die bei einem Besuch im Krankenhaus dem genesenden Henry Schwarz begegnet, der sich prompt unsterblich in die Schwester der Bankräuberin verliebt. Privat steht Dr. Frank ein schwerer Abschied bevor: Er muss Iris zu ihrer neuen Familie nach Würzburg bringen. Und auch in der Klinik sind Entscheidungen von einiger Tragweite zu fällen. Es geht darum, ob und mit wem die Stelle des verschwundenen Dr. Roehrs neu besetzt werden soll. Die Klinikchefin Irene Kadenbach konsultiert Dr. Frank aber auch als Patientin, denn Roehrs hat ihr ein ganz besonderes "Abschiedsgeschenk" hinterlassen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Christiane Brammer (Marie-Luise Flanitzer) Peter Rappenglück (Alfons) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Dorothée Reize (Dr. Ruth Waldner) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Marc Rosenberg, Jerzy May, Jens Jendrich