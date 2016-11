RTL Plus 20:15 bis 21:00 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Und führe mich nicht in Versuchung D 1999 Stereo Merken Privat steckt Dr. Stefan Frank gerade in einem ziemlichen Tief: Seine Ehefrau Dr. Bea Gerlach hat ihn verlassen, um in Amerika in der Zentrale einer Sekte zu leben, der sie sich angeschlossen hat. Und zudem muss er sich mit dem Gedanken abfinden, seine kleine Adoptivtochter Iris demnächst zu ihrem leiblichen Vater, der in Würzburg lebt, bringen zu müssen. Tierärztin Dr. Susanne Berger bemüht sich sehr, Stefan in seiner jetzigen Situtation zur Seite zu stehen. Doch ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich in die Arbeit zu stürzen, von der es reichlich gibt. Da ist zum Beispiel seine Patientin Barbara Bosler, die im neunten Monat schwanger ist. Da das Baby in Steißlage liegt, überweist Dr. Stefan Frank seine Patientin in die Waldner-Klinik. Barbara hält den Namen des Vaters vor der Öffentlichkeit und auch vor Dr. Frank geheim, denn es ist der katholische Pfarrer Heinrich Schering. Barbara hat allerdings das Versteckspiel schon länger satt und sucht deshalb noch kurz vor der Entbindung Pfarrer Schering auf, um ihn endgültig zu zwingen, sich zwischen der Kirche und dem Kind zu entscheiden. Doch der Priester kann sich zu keiner Entscheidung durchringen. Barbara ist enttäuscht und trennt sich auf der Stelle von ihm. Als etwas später Pfarrer Konstantin seinen Kollegen Heinrich wegen einer ökumenischen Trauung aufsucht, findet er ihn mit aufgeschnittenen Pulsadern in der Sakristei liegen. Derweil ist Klinikchefin Irene Kadenbach außer sich vor Zorn. Ihr Mann Dr. Christian Roehrs hat sich ohne ein Wort aus dem Staub gemacht. In Irenes Auftrag recherchiert Kai Waldner nach dem Verbleib von Dr. Roehrs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Christiane Brammer (Marie-Luise Flanitzer) Peter Rappenglück (Alfons) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Dorothée Reize (Dr. Ruth Waldner) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Marc Rosenberg, Jerzy May, Jens Jendrich