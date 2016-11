Pro7 MAXX 23:55 bis 00:45 Mysteryserie Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI Rückkehr der Seelen USA, CDN 1996 2016-11-28 04:45 16:9 HDTV Merken In Tennessee lässt sich eine Sekte nieder, die an Reinkarnation glaubt. Der Polizei wird Kindesmissbrauch und illegaler Waffenbesitz gemeldet, worauf Sektenguru Vernon Epheser und andere Mitglieder verhaftet werden. Aus Mangel an Beweisen kommen sie jedoch wieder frei. Mulder fällt etwas auf: Ephesers Frau Melissa scheint an einer Persönlichkeitsspaltung zu leiden. Und nun lässt auch er sich auf den Glauben ein, dass Melissa die Reinkarnation einer anderen Person ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Duchovny (Fox Mulder) Gillian Anderson (Dana Scully) Mitch Pileggi (Walter F. Skinner) Michael Massee (Vernon Epheser) Kristen Cloke (Melissa) Doug Abrahams (Harbaugh) Anthony Harrison (Agent Riggins) Originaltitel: The X-Files Regie: Rob Bowman Drehbuch: Chris Carter, Glen Morgan, James Wong Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12