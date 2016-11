Pro7 MAXX 22:05 bis 23:00 SciFi-Serie Minority Report Alles rennt USA 2015 2016-11-28 03:25 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Die neue Vision von Dash, Arthur und Agatha verheißt nichts Gutes: Sie sehen einen Anschlag voraus, bei dem gleich mehrere Menschen grausam sterben. Offenbar wurden sie wie die Senatorin von den Terroristen der Gruppe Memento Mori infiziert. Diesmal können nur alle drei Precogs helfen, das Attentat zu stoppen. Mithilfe von Wally begeben sie sich in ein neues Milchbad - und in allergrößte Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meagan Good (Lara Vega) Stark Sands (Dash) Nick Zano (Arthur) Daniel London (Wally the Caretaker) Laura Regan (Agatha) Li Jun Li (Akeela) Wilmer Valderrama (Will Blake) Originaltitel: Minority Report Regie: Greg Beeman Drehbuch: Max Borenstein, Kevin Falls Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 12