Pro7 MAXX 20:15 bis 21:10 Mysteryserie Supernatural Zu Hause ist es doch am schönsten USA 2014 2016-11-28 02:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Charlie kehrt aus Oz zurück, doch Sam ist skeptisch. Er durchsucht das Internet, um herauszufinden, ob in den letzten Tagen etwas Unerklärliches geschah. Und tatsächlich: Sam stößt auf die Aufnahme einer Überwachungskamera, die zeigt, wie Charlie einen Staatsanwalt verprügelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Duncan Fraser (Clive Dillon) Barclay Hope (Russell Wellington) Felicia Day (Charlie Bradbury) Paul McGillion (Peter Harper) Iris Quinn (Barbara Cordry) Originaltitel: Supernatural Regie: Philip Sgriccia Drehbuch: Eric Kripke, Robert Singer, Robbie Thompson Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 12