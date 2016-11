Pro7 MAXX 14:45 bis 15:10 Trickserie Detektiv Conan Die Kapsel im Zitronentee J 1996 2016-11-29 12:55 Merken Conan und Ran gehen zur Hochzeitsfeier von Fräulein Matsumoto. Die Braut möchte noch ein paar Minuten allein sein. Wenig später findet man sie vergiftet am Boden. Conan findet heraus, dass der Mörder der Bräutigam war, der sich an ihrem Vater für ein Missgeschick aus der Vergangenheit rächen wollte. Doch Fräulein Matsumoto überlebt den Anschlag und es wird noch ein erstaunliches Happy-End geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Detective Conan Altersempfehlung: ab 6