Silverline 01:25 bis 03:35 Thriller I Saw the Devil COR 2010 20 40 60 80 100 Merken Kyung-chul ist ein gefährlicher Serienmörder, dem die Polizei schon lange auf den Fersen ist. Skrupellos und äußerst brutal vorgehend, vergreift er sich an jungen Frauen. An einem verschneiten Abend ermordet er Ju-yeon, die Tochter des Polizeichefs Jang, auf bestialische Weise. Ihr Verlobter - Geheimagent Soo-hyun - schwört gnadenlose Rache. Er will Kyung-chul all die Schmerzen zufügen, die dieser seinen Opfern antut. Auch wenn er dazu selbst zum Monster werden muss. Er lässt sich für zwei Wochen beurlauben. Nicht, um das schreckliche Trauma zu verarbeiten, sondern um den psychopathischen Killer auf eigene Faust zu jagen. Ein erbarmungsloser Schlagabtausch beginnt, bei dem Soo-hyun seinen intelligenten Kontrahenten zu unterschätzen scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Byung-hun Lee (Kim Soo-hyeon) Min-sik Choi (Kyung-chul) Gook-hwan Jeon (Squad Chief Jang) Ho-jin Jeon (Section Chief Oh) San-ha Oh (Joo-yeon) Yoon-seo Kim (Se-yeon) In-seo Kim (Se-jung) Originaltitel: Akmareul boatda Regie: Jee-woon Kim Drehbuch: Hoon-jung Park Musik: Mowg Altersempfehlung: ab 18

