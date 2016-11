Silverline 20:15 bis 21:55 Horrorfilm The Innkeepers USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Am letzten Wochenende, bevor das Yankee Pedlar Inn geschlossen werden soll, beschließen die Angestellten Claire und Luke, Beweise für einen angeblichen Geisterspuk zu finden. Dabei lernen die Spätzwanziger einen der letzten Gäste des Hotels kennen, die in die Jahre gekommene Fernsehschauspielerin Leanne Rease-Jones, die offenbar das zweite Gesicht besitzt und dem Paar bereitwillig bei seinen Recherchen hilft. Mehr und mehr stellt sich heraus, dass Leanne über mehr verfügt als nur telepathische Fähigkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sara Paxton (Claire) Pat Healy (Luke) Alison Bartlett (Gayle) Jake Ryan (Angry Mom) Jake Schlueter (Kelly McGillis) Lena Dunham (Leanne Rease-Jones) George Riddle (Barista) Originaltitel: The Innkeepers Regie: Ti West Drehbuch: Ti West Musik: Jeff Grace Altersempfehlung: ab 18