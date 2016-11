Silverline 14:45 bis 16:10 Actionfilm Double Deception USA 2001 20 40 60 80 100 Merken Auf Lisa, die hübsche Tochter eines reichen, japanischen Geschäftsmannes wird ein Kidnapping-Anschlag verübt. Doch die Kidnapper entführen Maria, ein Double der asiatischen Schönheit. Weder die Polizei, noch der reiche Japaner wollen sich für die Befreiung der jungen Frau einsetzen. Bodyguard und Ex-Polizist Luke beschließt, Maria auf eigene Faust zurückzuholen. Zu diesem Zweck entführt er Lisa und will so den Kidnappern einen Tausch anbieten. Doch sein Plan geht schief, denn Lisa entpuppt sich als sehr widerspenstige Geisel. Von allen gejagt, versucht Luke verzweifelt, die Kontrolle über die ausweglose Situation zu behalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rei Kikukawa (Lisa Ozaki) Louis Mandylor (Luke Campbell) James Russo (Snake) Udo Kier (Vincent) Joe Estevez (Burt Chapman) Jimmy Stathis (Det. John Adams) Originaltitel: Double Deception Regie: Shundo Ohkawa Drehbuch: Chris Chan Lee, Shundo Ohkawa Musik: Jeremy Grody Altersempfehlung: ab 16