kabel1 classics 01:15 bis 03:15 Drama Philadelphia USA 1993 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Tom Hanks und Antonio Banderas als Liebespaar in einem herzergreifenden Drama: Der junge und karrierebewusste Anwalt Andrew Beckett arbeitet in einer renommierten Firma. Aus Angst um seinen Job verschweigt er, dass er homosexuell und HIV-positiv ist. Als erste Spuren seiner Krankheit zu sehen sind, wird er unter einem Vorwand entlassen. Doch Andrew will sich damit nicht abfinden kämpft an der Seite des Anwalts Joe Miller um mehr Toleranz und Anerkennung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hanks (Andrew Beckett) Denzel Washington (Joe Miller) Roberta Maxwell (Judge Tate) Buzz Kilman (Crutches) Karen Finley (Dr. Gillman) Daniel Chapman (Clinic Storyteller) Mark Sorensen Jr. (Clinic Patient) Originaltitel: Philadelphia Regie: Jonathan Demme Drehbuch: Ron Nyswaner Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 12

