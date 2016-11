kabel1 classics 23:35 bis 01:15 Drama Dark Side Of the Sun USA, JUG, CDN 1988 Nach einer Vorlage von Nikola Jovanovic 20 40 60 80 100 Merken Der junge Amerikaner Rick leidet an einer äußerst seltenen Hautkrankheit. Sonnentage sind für ihn die Hölle, denn die Strahlen der Sonne gefährden sein Leben. Immer wieder versucht Rick, alle ihm dargebotenen Chancen auf Heilung zu nutzen. Dabei trifft er an der jugoslawischen Adria auf einen Heiler, der ihm eine wundersame Medizin anbietet: Mit Hilfe dieses Mittels könnte Rick drei Tage lang normal leben, doch dann müsste er sterben. Wie wird Rick sich entscheiden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brad Pitt (Rick) Cheryl Pollak (Frances) Guy Boyd (Vater) Milena Dravic (Mutter) Gorica Popovic (Nina) Stole Arandjelovi? (Vidar) Originaltitel: The Dark Side of the Sun Regie: Bo?idar Nikoli? Drehbuch: Andrew Horton, Nikola Jovanovi?, ?eljko Mijanovi? Kamera: Bo?idar Nikoli? Musik: Vojislav Kosti?, Kornelije Kova? Altersempfehlung: ab 6