kabel1 classics 14:45 bis 16:50 Drama Aus der Mitte entspringt ein Fluß USA 1992 Nach dem Roman von Norman MacLean 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der wilden Landschaft Montanas wachsen die beiden grundverschiedenen Brüder Norman und Paul Maclean unter der Obhut ihres Vaters, eines Presbyterianerpriesters, auf. Reverend Maclean lehrt seine Söhne nach der Schule das Fliegenfischen - und das ist mehr als bloßer Sport. Vielmehr offenbart sich in der Art und Weise, wie jeder von ihnen das Fischen angeht, ihre jeweils eigene Lebensphilosophie: Norman, der Vernünftige, ist so ganz anders als Paul, der Rebell und Künstler ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Sheffer (Norman Maclean) Brad Pitt (Paul Maclean) Tom Skerritt (Reverend Maclean) Brenda Blethyn (Mrs. Maclean) Emily Lloyd (Jessie Burns) Edie McClurg (Mrs. Burns) Stephen Shellen (Neal Burns) Originaltitel: A River Runs Through It Regie: Robert Redford Drehbuch: Richard Friedenberg Kamera: Philippe Rousselot Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 6