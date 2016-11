kabel1 classics 11:35 bis 13:00 Komödie Schlaflos in New York USA 1999 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nancy und Henry Clark führen ein beschauliches Leben in einem Vorort von Ohio. Ihre Ehe verläuft nach 25 Jahren ohne Höhen und Tiefen, und nachdem die Kinder das Haus verlassen haben, fühlt sich Nancy leer und frustriert. Doch als Henry ein Vorstellungsgespräch in New York hat, begleitet Nancy ihren Mann kurz entschlossen und hofft, in fremder Umgebung frischen Wind in ihre Beziehung bringen zu können. Doch der gemeinsame Ausflug wird schnell zu einem turbulenten Abenteuer ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Martin (Henry Clark) Goldie Hawn (Nancy Clark) John Cleese (Mr. Mersault) Mark McKinney (Greg) Oliver Hudson (Alan Clark) Valerie Perri (Stewardess) Steve Mittleman (Passagier) Originaltitel: The Out-of-Towners Regie: Sam Weisman Drehbuch: Marc Lawrence Kamera: John Bailey Musik: Marc Shaiman Altersempfehlung: ab 6