N24 Doku 20:15 bis 21:10 Magazin Welt der Wunder Frankfurt - New York in einer Stunde: Wie kann ein "Hyperschall-Flugzeug" funktionieren? D 2015 Ein Passagierflugzeug, das mit siebenfacher Schallgeschwindigkeit unterwegs ist: Diese Vision modernen Reisens könnte bald Wirklichkeit werden. Wie funktioniert die futuristische Technologie und wie realistisch ist der Einsatz des "Hyperschall-Flugzeugs"? Außerdem: Goldgelbe Kartoffelstäbchen - warum die Herstellung von Pommes frites eine Wissenschaft für sich ist. Kloakentaucher - was den Job im Klärwerk ausmacht. Und: "Diamantenzeppelin" - ein Luftschiff in geheimer Mission. Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder