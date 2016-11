N24 Doku 17:50 bis 18:45 Dokumentation Mayday - Kein Platz zum Landen CDN 2011 Merken Als Flug 110 der Taca International Airways am 24. Mai 1988 in Belize abhebt, ist der Himmel noch sonnig und klar. Doch nachdem der Flieger gerade den Sinkflug Richtung New Orleans begonnen hat, gerät die Boeing-737 in ein heftiges Unwetter - beide Triebwerke fallen aus und ein Flughafen ist nicht in Sicht. Ein mit Gras bewachsener Deich ist die letzte Hoffnung der Crew. Wird das riskante Landemanöver auf freiem Gelände gelingen? Der Pilot rekonstruiert die turbulente Notlandung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation