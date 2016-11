N24 Doku 14:10 bis 15:10 Dokumentation Catching Hell - Die Speerfischer von Florida Blackout am Meeresgrund USA 2014 Merken Die Saison neigt sich langsam dem Ende entgegen und alle Speerfischer-Crews wollen noch einmal so richtig fette Beute machen. Doch Kapitän Rick beweist dieses Mal kein gutes Händchen bei der Wahl des Spots. Und nicht nur das - Taucher Chuck unterschätzt die Gefahren seines Jobs: Bei einer Tiefe von 45 Metern wird er plötzlich ohnmächtig. Währenddessen geht der Wettkampf zwischen Lisa und Danyar weiter. Jetzt entscheidet die Waage: Wer hat die meisten Fische gefangen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Catching Hell