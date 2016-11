N24 Doku 08:40 bis 09:20 Magazin Welt der Wunder Spektakuläre Belastungstest: Was steckt im Hightech-Lack? Spektakuläre Belastungstest: Was steckt im Hightech-Lack? D 2015 Merken Kann ein einfaches Material jedes beliebige Objekt unzerstörbar machen? In drei Belastungstests wird das Wundermittel "Hightech-Lack" auf die Probe gestellt. Kann es nun wirklich halten, was es verspricht? Außerdem: Was steckt im meistverkauften Kleinflugzeug der Welt? Das "stille Örtchen" - eine Wissenschaft für sich. Und: Der perfekte Ohrstöpsel - welches Material schützt am besten vor Lärm? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder