Quiz Sag die Wahrheit Die SWR Rateshow D 2016 Auf den Strich gehen diese Redewendung erklärt die Kandidatin in Runde eins. Sie führt sogenannte Hurentouren und bringt Touristen das Hamburger Vergnügungsviertel mit historischem und sozialem Fachwissen über die Prostitution nahe. Alles über Krebse weiß einer der Herren in der zweiten Runde. Er ist nicht nur ein Spezialist für die Schalentiere, sondern hat auch neue Arten entdeckt und benannt. Moderation: Michael Antwerpes Gäste: Gäste: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Originaltitel: Sag die Wahrheit