SWR 20:15 bis 21:45 Liebesfilm Das Glück kommt unverhofft D 2010 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zwei heranwachsende Kinder, die Enge ihrer Reihenhauswohnung und ein schlecht bezahlter Job in der kleinen Webstoff-Fabrik "Rheinland" halten Lotte Wagner (Jule Ronstedt) ganz schön auf Trab. Doch die alleinerziehende Mutter versucht, sich ihren Elan nicht nehmen zu lassen. Als sie eines Morgens dem ebenfalls alleinstehenden Topmanager Matthias Winkelmann (Heio von Stetten) die Vorfahrt nimmt, fährt sie dem verblüfften Anzugträger frech über den Mund. Winkelmann, der als Vorstandsmitglied des Textilkonzerns "Bloomfeld AG" in einer schicken Designer-Villa residiert und nur noch für seine Arbeit lebt, ahnt nicht, dass er die vorlaute junge Frau bald wiedersehen wird. Nach einem aus internen Rivalitäten und permanentem Berufsstress resultierenden Zusammenbruch verordnet ihm der Arzt einen Monat striktes Arbeitsverbot. Beim Joggen läuft Matthias kurz darauf zufällig Lotte über den Weg, die auf einem Sportplatz die Fußballmannschaft ihres kleinen Sohnes Benni (Moritz Klaus) trainiert. Benni ist von dem fußballbegeisterten Fremden sofort angetan. Auch zwischen Lotte und Matthias regen sich bald Gefühle. Bei einem gemeinsamen Abendessen in Lottes Wohnung kommen sich die beiden schließlich näher. Hier erfährt Matthias auch, dass Lotte ausgerechnet für jene Zulieferfabrik arbeitet, die sein Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen loswerden will. Unfähig, ihr reinen Wein einzuschenken, verleugnet Matthias seine berufliche Position. Doch als Lotte von ihrem verzweifelten Chef Karl Hagen (Karl Kranzkowski) gebeten wird, mit der Belegschaft über Lohnkürzungen zu sprechen, ist es ausgerechnet Matthias, bei dem sie sich Tipps für das nötige Verhandlungsgeschick holt. Noch immer ahnt sie nichts von dessen wahrer Profession, als sie sich mit Karl Hagen auf den Weg zur Bloomfeld-Zentrale macht und in den Gängen ausgerechnet auf Matthias trifft. Bei der anschließenden Konfrontation mit der Vorstandsleitung kommt es zum Eklat. Plötzlich steht alles auf dem Spiel: die Existenz der "Rheinland"-Fabrik, die berufliche Zukunft von Matthias, und vor allem dessen Liebe zu Lotte, die ihm mit ihrer quirligen Art längst komplett den Kopf verdreht hat. Kapitalisten kennen keine Gefühle? Von wegen. Dass es manchmal auch anders kommen kann, als man denkt, unverhofft eben, beweist Sibylle Tafel in ihrer romantischen Komödie, die auf lockere Weise Schicksal spielt. Wenn Jule Ronstedt ("Wer früher stirbt, ist länger tot", "Nanga Parbat") als trotzige junge Mutter dem von Heio von Stetten ("Wer liebt, dem wachsen Flügel", "Rosenstraße") dargestellten Workaholic voller Esprit seinen engen Krawattenknoten löst, dessen Herz erobert und sich anschließend für wirtschaftliche Gerechtigkeit stark macht, ist sie der Schrittmacher einer munteren Geschichte, bei der auch nachdenkliche Töne anklingen. Darüber hinaus bietet "Das Glück kommt unverhofft" ein beachtliches Ensemble lebendig gezeichneter Nebenfiguren, die für weitere emotionale Farbtupfer sorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jule Ronstedt (Lotte Wagner) Heio von Stetten (Matthias Winkelmann) Anna Schudt (Britta Pätzke) Olga von Luckwald (Greta Wagner) Moritz Klaus (Benni Wagner) Karl Kranzkowski (Karl Hagen) Philipp Sonntag (Anton Schmidt) Originaltitel: Das Glück kommt unverhofft Regie: Sibylle Tafel Drehbuch: Iris Uhlenbruch, Bettina Börgerding Kamera: Wolfgang Aichholzer Musik: Thomas Osterhoff