Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo Ganz schön nass! / Poolparty bei den Erdmännchen / Der Fischverweigerer / Pedro kriegt eine neue Bude / Nashorn Naima wird von Mutter Sarafine getrennt D 2014 Poolparty bei den Erdmännchen Jörg Gräser schmeißt eine Party und lässt es so richtig krachen. Die Erdmännchen bekommen einen Swimmingpool samt Insel, köstliche Partysnacks und jede Menge Unterhaltung geboten. Leider ist das wie Perlen vor die Säue werfen, da Erdmännchen bekanntlich in der Halbwüste leben und eher als wasserscheu gelten. Nach anfänglichen Problemen, kommt die Party aber dann doch noch in Schwung. Der Fischverweigerer Pinguin Karl tut sich schwer mit der Lieblingsspeise der Pinguine: Fisch. Er kann sie einfach nicht schlucken - jedenfalls nicht selbständig. Diese Schluckstörungen bringen nicht nur Pfleger Christof Urban ins Schwitzen. Pedro kriegt eine neue Bude Das hat "Mann" davon. Kaum hat der Gürteltiermann seine Partnerin Letitia geschwängert, wird er auch schon aus der gemeinsamen Wohnung geworfen. Doch die Eingewöhnung in der Männer WG im Elefantenhaus fällt ihm nicht schwer. Nashorn Naima wird von Mutter Sarafine getrennt. Die Nashorn-Anlage wird zu klein. Der Grund: Nandi bekommt im September ein Baby. Die Lösung: Die kleine Naima soll in den Zoo nach Rotterdam. Deshalb muss Frank Meyer sie nun von ihrer Mutter trennen. Eine ungewohnte, traurige Situation für Mutter und Kind. Die Doku-Serie erzählt Geschichten von Menschen und Tieren aus dem Zoo Leipzig, beleuchtet den Alltag hinter den Kulissen eines der renommiertesten Zoologischen Gärten Europas.