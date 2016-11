TLC 21:10 bis 22:00 Dokusoap Whitney! Voll im Leben Best of USA 2016 Merken Triumphe, Dramen, Kämpfe und gebrochene Herzen: Die vergangene Staffel von "Whitney! Voll im Leben" hatte es in sich! In dieser Folge bringen Whitney Thore und das ganze Team die Höhen und Tiefen, die intensivsten Momente sowie nie zuvor ausgestrahlte Szenen aufs Tapet. Von den Gesundheitsrisiken der stark übergewichtigen Frau, über Liebeskummer, Familienzwist bis hin zu den größten Erfolgen. Der Streit zwischen Caitie und Whitney ist endlich beigelegt, und Fitnesstrainer Will gesteht, dass er seinen Schützling gefeuert hat. Außerdem in dieser Episode: Lennie und Whitney treffen sich zum ersten Mal wieder, seit sie ihre Beziehung beendet haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat Fabulous Life