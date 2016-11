TLC 17:20 bis 18:20 Dokusoap Alle meine Frauen Der erste Polygamisten Flashmob USA 2013 Merken Mariah und Aspyn haben ihren Schulabschluss in der Tasche und werden nun bald aufs College gehen. Zu diesem Anlass wollen Kodys vier Frauen eine riesige Party mit DJ und Diashow schmeißen. Sogar ein Wahrsager soll gebucht werden, der allen aus der Hand liest. Die Mädchen finden den Aufwand übertrieben - und noch ahnen sie nichts von dem Polygamisten-Flash Mob, den ihre Mütter geplant haben. Aspyn kann es gar nicht erwarten, von zuhause auszuziehen, doch Mariah hat gemischte Gefühle: Erstens will sie ihre Mutter nicht alleine lassen und zweitens ist die Finanzierung ihrer kostspieligen Ausbildung noch immer nicht final geklärt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sister Wives