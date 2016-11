TLC 14:30 bis 15:25 Dokusoap Ich bin Jazz Das Radio-Interview USA 2016 Merken Im Hause Jennings ist die Aufregung groß: Jazz soll in einer Radioshow ein Interview zu ihrem Leben als Transgender geben und Fragen einer landesweiten Hörerschaft beantworten. Doch während Mama Jeanette keinerlei Probleme erwartet, hat Vater Greg große Bedenken. Und tatsächlich kommt der Super-GAU: Ein Anrufer rät Jazz, besser Selbstmord zu begehen, als Dates zu haben. Später wird Jazz von Transgender-Freundin Noelle zu einer Selbsthilfegruppe eingeladen und erfährt, wie schwer es manche jugendliche Transgender mit der Geschlechtsumwandlung haben. Als Jazz hört, dass Noelle Selbstmordgedanken hegte, ist sie schwer erschüttert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Am Jazz