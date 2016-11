TLC 11:40 bis 12:35 Dokumentation Zwei Brüder mit Geschmack York GB 2013 Merken Tom und Henry fahren 300 Kilometer Richtung Norden nach York, das sie mit seinen gut erhaltenen historischen Gebäuden ins Mittelalter zurückversetzt. Hier wollen die Brüder einer Bäckerei im Herzen der Stadt unter die Arme greifen. In Sachen Service und Freundlichkeit sind Richard und Fiona der Konkurrenz voraus, trotzdem sind die Verkaufszahlen gesunken. Um gegen den Wettbewerb zu bestehen, haben sie ihr Angebot um neue Kuchensorten und pikante Snacks erweitert. Doch ihre Teigtaschen und die Chili-Lasagne hauen weder Tom noch Henry um. Mit neuen Kreationen wie Wikinger-Fladenbrot, feurigem Lamm oder Toffee-Apfel-Yorkies soll die Kundschaft angelockt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fabulous Baker Brothers