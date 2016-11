TLC 05:50 bis 06:35 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben USA 2008 Merken In Kürze soll das erste Buch der Tattoo-Queen Kat auf dem Markt erscheinen. Es beschreibt ihren außergewöhnlichen Werdegang als Künstlerin und zeigt Abbildungen ihrer gelungensten Entwürfen. Leider ist Kat mit dem Abgabetermin ein wenig in Verzug geraten, und die Lektoren machen mächtig Druck. Als das Skript endlich fertig ist, glüht Kat vor Stolz und schaut sich zusammen mit Boy-Friend Nikki Six begeistert die ersten Druckfahnen an. Raubein Matt Bradley, bekannt aus der TV-Serie "Der gefährlichste Job Alaskas" lässt sich inzwischen von Kollegin Hannah ein sexy Pin-up-Motiv auf die Wade tätowieren, natürlich im klassischen Seemanns-Look. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannah Aitchison (Herself) Corey Miller (Himself) Kim Saigh (Herself) Katherine von Drachenberg (Herself) Originaltitel: LA Ink