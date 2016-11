kabel eins 22:30 bis 00:20 Actionfilm Rambo III USA 1988 2016-11-28 02:35 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken John Rambo hat sich in ein buddhistisches Kloster zurückgezogen. Nach schweren persönlichen Krisen sucht er inneren Frieden. Einen erneuten Geheimauftrag lehnt er ab. Doch dann wird sein Freund von russischen Truppen nach Afghanistan verschleppt. Dessen Rettung ist Rambo Verpflichtung. Afghanische Freiheitskämpfer schleusen ihn in das russisch besetzte Gebiet ein. Die russische Kriegsmaschinerie läuft an. In einem furiosen Ein-Mann-Feldzug befreit Rambo seinen Freund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (John J. Rambo) Richard Crenna (Colonel Samuel Trautman) Marc de Jonge (Colonel Zaysen) Kurtwood Smith (Robert Griggs) Spiros Focás (Masoud) Sasson Gabai (Mousa) Doudi Shoua (Hamid) Originaltitel: Rambo III Regie: Peter MacDonald Drehbuch: Sheldon Lettich, Sylvester Stallone Kamera: John Stanier Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 18