kabel eins 14:50 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Goldrausch USA 2011 2016-11-29 09:25 16:9 Dolby Digital HDTV Der Goldschürfer Rick Loomis wird an einem bei Goldwäschern beliebten Bach im Gold Country erschossen aufgefunden. Er wollte hier zusammen mit seiner Freundin Cheryl Meade und seinem Sohn Jeff sein Glück versuchen. Loomis hat seinen Claim von Wes Attwood erworben, einem Ortsansässigen, der sich sein Geschäft mit Dean Puttock teilt: Attwood verkauft Claims und Puttock Goldgräberausrüstungen. Doch schon bald kommt Patrick Jane hinter Attwoods dubiose Geschäftspraktiken ... Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Jordan Belfi (Wes Attwood) Dylan Bruno (Dean Puttock) Originaltitel: The Mentalist Regie: Tom Verica Drehbuch: Cindi Grossenbacher, Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6